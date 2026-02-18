UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazanırken tur biletini de cebine koydu.

Karşılaşmanın ardından Juventus'un eski futbolcusu İtalyan efsane Alessandro Del Piero, müsabakaya dair açıklamalarda bulundu.

Del Piero, Galatasaray'ın sergilediği performansa ayrı bir parantez açarken, Cimbom'un Juventus'tan daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Alessandro Del Piero'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Galatasaray, mükemmel bir maç oynadı. Lero Sane ve Icardi yedek kulübesindeydi, birkaçını saymak gerekirse ama kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans sergiledi. Juve'den daha iyi oynadılar. Victor Osimhen gibi oyuncuların varlığı bile korkutucu... Buz gibi soğukkanlı, kaliteli bir oyuncu. Asla pes etmiyor..."