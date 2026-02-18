İSTANBUL 10°C / 3°C
18 Şubat 2026 Çarşamba
Spor

Alessandro Del Piero, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! ''Olağanüstü bir performans''

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Juventus'u 5-2'lik net bir skorla mağlup etti. İtalyan ekibi Juventus'un eski futbolcu Alessandro Del Piero maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İtalyan efsane, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. İşte o açıklamalar...

18 Şubat 2026 Çarşamba 11:04
Alessandro Del Piero, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! ''Olağanüstü bir performans''
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 5-2'lik skorla kazanırken tur biletini de cebine koydu.

Karşılaşmanın ardından Juventus'un eski futbolcusu İtalyan efsane Alessandro Del Piero, müsabakaya dair açıklamalarda bulundu.

Del Piero, Galatasaray'ın sergilediği performansa ayrı bir parantez açarken, Cimbom'un Juventus'tan daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Alessandro Del Piero'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Galatasaray, mükemmel bir maç oynadı. Lero Sane ve Icardi yedek kulübesindeydi, birkaçını saymak gerekirse ama kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans sergiledi. Juve'den daha iyi oynadılar. Victor Osimhen gibi oyuncuların varlığı bile korkutucu... Buz gibi soğukkanlı, kaliteli bir oyuncu. Asla pes etmiyor..."

