İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8886
  • EURO
    51,9225
  • ALTIN
    7293.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alessandro Del Piero: Ne yapacağını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var
Spor

Alessandro Del Piero: Ne yapacağını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero maçın ardından İtalyan ekibinin durumunu değerlendirdi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Alessandro Del Piero: Ne yapacağını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var
ABONE OL

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalyan ekibinin Galatasaray karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

JUVENTUS NE YAPMALI?

Thierry Henry ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Del Piero, Juventus'un Galatasaray'a elendikten sonra ne yapacağı şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Juventus, Galatasaray maçında gördüğümüz rekabetçi ruhu her gün sahaya taşımalı. Her pazar değil, her gün! Ancak bu şekilde takımın sahip olduğu zayıflıkların üstesinden gelebilirler. Pazar günü Roma maçları var ve eğer kaybederlerse Şampiyonlar Ligi hattından 7 puan uzaklaşacaklar. Bu kulüp için Şampiyonlar Ligi'nin ne anlama geldiğini biliyorum. Sezonu doğru bir şekilde bitirmenin bir yolunu bulmalılar." dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA AZ FARKLA KAÇIRDIK"

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin takıma ne kazandırdığına yönelik sorulan soruya cevap veren Del Piero, "Spaletti, takıma bir şeyler kazandırdı. Organizasyon, sahadaki oyuncular ne yapacaklarını biliyorlar ve daha iyi bir kişilik." diye konuştu.

İtalyan futbol insanı, "Bazen İtalyan takımlarında asla pes etmeme arzusu eksik gibi görünüyor." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Bazı oyuncularla ilgili bazı yanlış seçimler de var, iyi olmayan oyunculardan değil, doğru olmayan oyunculardan bahsediyorum. Nerede olduklarını ve ne yapacaklarını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var. 'Sonuna kadar' sloganımı mı? Bu slogan geçmiş nesillerden geliyor, her şeyin olabileceği anlamına geliyor. Galatasaray maçında çok az farkla kaçırdık. Zhegrova'nın şutuyla başka bir şey söyleyebilirdik." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.