Alessandro Del Piero: Ne yapacağını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalyan ekibinin Galatasaray karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

JUVENTUS NE YAPMALI?

Thierry Henry ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Del Piero, Juventus'un Galatasaray'a elendikten sonra ne yapacağı şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Juventus, Galatasaray maçında gördüğümüz rekabetçi ruhu her gün sahaya taşımalı. Her pazar değil, her gün! Ancak bu şekilde takımın sahip olduğu zayıflıkların üstesinden gelebilirler. Pazar günü Roma maçları var ve eğer kaybederlerse Şampiyonlar Ligi hattından 7 puan uzaklaşacaklar. Bu kulüp için Şampiyonlar Ligi'nin ne anlama geldiğini biliyorum. Sezonu doğru bir şekilde bitirmenin bir yolunu bulmalılar." dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA AZ FARKLA KAÇIRDIK"

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin takıma ne kazandırdığına yönelik sorulan soruya cevap veren Del Piero, "Spaletti, takıma bir şeyler kazandırdı. Organizasyon, sahadaki oyuncular ne yapacaklarını biliyorlar ve daha iyi bir kişilik." diye konuştu.

İtalyan futbol insanı, "Bazen İtalyan takımlarında asla pes etmeme arzusu eksik gibi görünüyor." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Bazı oyuncularla ilgili bazı yanlış seçimler de var, iyi olmayan oyunculardan değil, doğru olmayan oyunculardan bahsediyorum. Nerede olduklarını ve ne yapacaklarını bilen 6-7 oyuncuya ihtiyaç var. 'Sonuna kadar' sloganımı mı? Bu slogan geçmiş nesillerden geliyor, her şeyin olabileceği anlamına geliyor. Galatasaray maçında çok az farkla kaçırdık. Zhegrova'nın şutuyla başka bir şey söyleyebilirdik." sözlerini sarf etti.