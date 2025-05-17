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Spor

Alex Baena, Atletico'ya doğru

Atletico Madrid, Villareal'in yıldızı Alex Baena ile prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki İspanyol oyuncu için 55 milyon euro gözden çıkartıldı.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Alex Baena, Atletico'ya doğru
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Villarreal'in merkez orta saha oyuncusu Alex Baena, uzun süredir Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarındaydı ve bu yaz sonunda takımından ayrılması bekleniyor.

Çek basını DailySports'un haberine göre yaklaşan yaz transfer döneminde Atletico Madrid, 23 yaşındaki İspanyol milli oyuncu için 55 milyon euro ödeyecek.

Transferin, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce tamamlanması bekleniyor.

Baena, bu sezon La Liga'da çıktığı 31 maçta etkileyici bir performans sergileyerek 6 gol atıp 10 asist yaptı.

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