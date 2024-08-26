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Spor

Alex Caruso: LeBron özgüven kazanmamı sağladı

Oklahoma City Thunder guardı Alex Caruso, NBA kariyerini şekillendirmesine yardımcı olduğu için eski takım arkadaşı LeBron James'e minnettarlığını dile getirdi.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Alex Caruso: LeBron özgüven kazanmamı sağladı
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Bu sezonun başlarında Chicago Bulls'tan OKC'ye takas edilen Alex Caruso, LeBron James'in bir oyuncu olarak gelişiminde önemli bir etkisi olduğunu itiraf etti:

"LeBron James'in sevgi göstermiş olması bana güven verdi. Bana yaptığım şeyin doğru olduğuna inanmam konusunda kendime olan güvenimi sağladı."

Caruso, hedefinin her zaman kritik anlarda sahada olmak ve maç sonuçlarını etkileme fırsatına sahip olmak olduğunu sözlerine ekledi.

Önceki sezon savunmadaki yeteneğiyle kariyerinde ilk kez başarı yakalayan Caruso, NBA savunma ilk beşine seçilmişti.

Maç başına 28,7 dakikada 10,1 sayı, 3,8 ribaund ve 3,5 asistlik bir sezon geçirmiş olan Caruso, James ile Los Angeles'ta oynadığı dönemde, 2020'de birlikte bir NBA şampiyonluğu kazanmıştı.

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