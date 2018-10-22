Alex de Souza, etiketlendiği bir Aykut Kocaman tweetine cevap verdi
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından biri olan Alex de Souza, sosyal medya hesabından kendisini etiketleyerek Aykut Kocaman'ın daha büyük futbolcu olduğunu iddia eden bir kullanıcıya flaş bir yanıt verdi.
Fenerbahçe'de özellikle taraftarlar arasında Aykut Kocaman ve Alex de Souza polemiği devam ediyor.
Sarı Lacivertliler'in iki unutulmaz ismi arasında sık sık ortaya çıkan tartışma gündemine bugün bir yenisi daha eklendi.
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Alex de Souza kendisini etiketleyerek Aykut Kocaman'ın daha büyük bir isim olduğunu yazan bir kullanıcıya yanıt vermekte gecikmedi.
Brezilyalı efsane isim verdiği yanıtta emojilere yer verdi ve sırasıyla futbol topu, Brezilya bayrağı Türk bayrağı ve başarılı ifadelerini kullandı.
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