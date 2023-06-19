Alex de Souza ikinci evine dönmeye hazırlanıyor! Süper Lig ekibinden yılın transferi

Fenerbahçe'nin efsane on numarası Alex de Souza, Süper Lig'e teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam eden Alex de Souza mayıs ayında Brezilya ekibi Avai FC'deki görevinden ayrılmıştı. Alex de Souza'ya Süper Lig ekibi Adana Demirspor talip oldu.

ADANA DEMİRSPOR'DA HEDEF ALEX

Akdeniz temsilcisi Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına hız verdi. 2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye macerasına başlayan Brezilyalı yıldız Alex de Souza "İkinci evim" dediği Türkiye'ye teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor. Mavi-siyahlı ekip Montella'nın yerini futbol efsanesi Alex de Souza ile doldurmak için çalışmalara hız verdi.

ALEX DE SOUZA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

45 yaşındaki Brezilyalı yıldız Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine ülkesinin takımı Sao Pauolo U20'de başladı. Sao Pauolo'nun başında 11 maça çıkan başarılı teknik adam Alex de Souza takımı ile birlikte 6 galibiyet, 1 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 19 puan topladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son olarak Güney Amerika takımı Avai FC'de teknik direktör olarak görev yapan Alex de Souza 18 resmi maçta 1.17 puan ortalaması elde etti.