İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2035
  • EURO
    35,1437
  • ALTIN
    2461.28
  • BIST100
    10320
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alex de Souza imzayı attı! Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu
Spor

Alex de Souza imzayı attı! Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu

Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor. Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayırması beklenen Antalyaspor, teknik direktörlüğe Alex de Souza'yı getiriyor.

16 Mayıs 2024 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
Alex de Souza imzayı attı! Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu
ABONE OL

Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak Antalyaspor'da Alex de Souza için geri sayım başladı. Volkan Demirel ve Kenan Koçak gibi isimlerle de temas kuran Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı teknik adamla her konuda anlaşmaya varırken, imzalar da atıldı.

ALEX, 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor, hazırlanan sözleşmeyi hafta başında Brezilya'ya gönderirken, 46 yaşındaki futbol adamı anlaşmayı resmen imzaladı.

Brezilyalı'nın imzaladığı 1+1 yıllık sözleşme, Kırmızı-Beyazlı yetkililerin eline ulaştı. Sergen Yalçın ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesi bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELECEK

Alex de Souza'nın önümüzdeki hafta da Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

CORİTİBA'YI REDDETİ

Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Alex de Souza, hafta sonunda eski takımı Coritiba'dan gelen teklifi reddetti. Antalyaspor ile anlaşma sağladığını belirten Brezilyalı, Coritiba'ya teşekkür ederek Türkiye'de çalışacağını bildirdi.

ALEX'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK İSTATİSTİKLERİ

2021 yılının Nisan ayında teknik direktörlük kariyerine başlayan Alex de Souza ilk deneyimini Brezilya temsilcisi Sao Paulo'nun U20 takımıyla yaşadı. Alt yaş takımıyla 25 maça çıkan Alex de Souza burada 15 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken 1.96 maç başına puan ortalaması elde etti.

Daha sonra kariyerine yine Brezilya'nın ikinci ligi olan Brezilya Serie B temsilcisi Avai FC'de devam eden teknik adam burada A Takımın başında yer aldı. Alex, Avai FC'nin başında 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.17 puan ortalaması elde edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.