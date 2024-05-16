Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak Antalyaspor'da Alex de Souza için geri sayım başladı. Volkan Demirel ve Kenan Koçak gibi isimlerle de temas kuran Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı teknik adamla her konuda anlaşmaya varırken, imzalar da atıldı.

ALEX, 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI



Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor, hazırlanan sözleşmeyi hafta başında Brezilya'ya gönderirken, 46 yaşındaki futbol adamı anlaşmayı resmen imzaladı.

Brezilyalı'nın imzaladığı 1+1 yıllık sözleşme, Kırmızı-Beyazlı yetkililerin eline ulaştı. Sergen Yalçın ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesi bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELECEK



Alex de Souza'nın önümüzdeki hafta da Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

CORİTİBA'YI REDDETİ



Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Alex de Souza, hafta sonunda eski takımı Coritiba'dan gelen teklifi reddetti. Antalyaspor ile anlaşma sağladığını belirten Brezilyalı, Coritiba'ya teşekkür ederek Türkiye'de çalışacağını bildirdi.

ALEX'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK İSTATİSTİKLERİ



2021 yılının Nisan ayında teknik direktörlük kariyerine başlayan Alex de Souza ilk deneyimini Brezilya temsilcisi Sao Paulo'nun U20 takımıyla yaşadı. Alt yaş takımıyla 25 maça çıkan Alex de Souza burada 15 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken 1.96 maç başına puan ortalaması elde etti.

Daha sonra kariyerine yine Brezilya'nın ikinci ligi olan Brezilya Serie B temsilcisi Avai FC'de devam eden teknik adam burada A Takımın başında yer aldı. Alex, Avai FC'nin başında 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.17 puan ortalaması elde edebildi.