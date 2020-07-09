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Spor

Alex de Souza İstanbul'a geliyor

İstanbul Tavla Turnuvası, 5 bin yıllık geleneği mobil cihazlara taşıyıp, sokak hayvanları yararına rekor denemesine imza atacak. Turnuvaya Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza ve Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da katılacak

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:15
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Alex de Souza, Fernando Muslera ve Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü ismin destek verdiği dünyanın en büyük tavla turnuvası olan 'İstanbul Tavla Turnuvası', 18 Temmuz'da başlayacak. En az 5 bin yıllık geçmişiyle bugün bile her kuşağın en eğlenceli aktiviteleri arasında bulunan tavla, İstanbul'da bir rekor denemesine dönüşüyor. İstanbul Tavla Turnuvası'na telefonlarından katılacan tavlaseverler, hem ödül kazanacak hem de dünya rekoru denemesinin parçası olacak.

18 Temmuz'da başlayacak olan organizasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Tavla Stars, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek. Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera gibi ünlü isimler tarafından da desteklenen etkinlik, katılımcılara bu isimlerle tavla oynama fırsatı da sunacak. Öte yandan düzenlenecek etkinlik sokak hayvanları yararına yapılacak.

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