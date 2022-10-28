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Spor

Alex de Souza, Sao Paulo'daki görevini bıraktı

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımında görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı.

28 Ekim 2022 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Alex de Souza, Sao Paulo'daki görevini bıraktı
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Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı.

Görevinden ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Brezilyalı teknik adam, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu." ifadelerini kullandı.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Alex, Sao Paulo U20 Takımı'nın başına geçen yıl nisan ayında geçmişti. Takımın başında 88 maçta görev yapan Alex de Souza, 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

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