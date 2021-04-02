02 Nisan 2021 Cuma 19:20 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 19:42

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, antrenörlük kariyerine resmen başladı.

Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilya ekibi Sao Paulo ile antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Souza, tam 26 yıl sonra aynı tarihte sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı.