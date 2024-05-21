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Spor

Alex de Souza, Semih Şentürk'ü istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşan Alex de Souza'nın teknik ekibine Semih Şentürk'ü istediği ileri sürüldü.

21 Mayıs 2024 Salı 10:11 - Güncelleme:
Alex de Souza, Semih Şentürk'ü istiyor
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un gelecek sezon göreve başlayacak teknik direktörü Alex de Souza'dan çarpıcı bir hamle geldi. Brezilyalı teknik direktörün, teknik heyetini Semih Şentürk'le güçlendirmek istediği belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Alex de Souza'nın eski takım arkadaşını, Antalyaspor'da teknik ekibine dahil etmek istediği aktarıldı.

Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürütüyor.

ALEX İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Antalyaspor'da Alex döneminin başlaması kısa süre önce resmi olarak açıklanmıştı. Antalyaspor'un resmi hesabından paylaşılan bir videoda taraftarlara seslenen Alex de Souza şu sözleri dile getirmişti:

"2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye'ye yeni anılar eklemek için dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin."

Alex, açıklamasının sonundaki 'Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin' sözlerini Türkçe söylemişti.

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