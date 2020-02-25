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Spor

Alex de Souza sürprizi! Yanında Tuncay, Volkan ve Emre olacak

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olduğu maç sonunda taraftarların bir bölümü teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını istemişti. Yönetim, Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşın kolları sıvadı..

25 Şubat 2020 Salı11:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:50

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamamış ve sarı-kırmızılılara 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'nin aldığı bu mağlubiyetle beraber Cimbom'un 21 yıllık hasreti son bulmuştu. Futbolseverlerin heyecanla izlediği bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, istifaya davet edildi.

Stat içinde ve dışında bir grup taraftar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tepkilerini dile getirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşı gündeme sürpriz bir isim geldi!

YÖNETİMDEN HAMLE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise Alex de Souza oldu. Fakat Brezilyalı eski futbolcunun sezon ortasında bu görevi kabul etmeme durumuna karşı, sezonu Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsüyle tamamlayacağı görüşü dile getirildi.

ALEX TAKİP EDİYOR

Şu anda ülkesi Brezilya'da bulunan Alex, eski takımı Fenerbahçe'yi tercüman Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor. Samet Güzel, Alex'in bu görevi kabul etme ihtimaline karşı takımın tüm maçlarını yerinde izlediği ve Alex'e bilgi verdiği öğrenildi.

EROL BULUT DA LİSTEDE

Diğer taraftan Aytemiz Alanyaspor'da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Bulut'un bir takımın başında olması en büyük pürüz olarak gösterilirken, listede iki isim daha bulunuyor...

Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran ve sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı'nın da listede yer aldığı öğrenilirken; Tayfun Korkut da diğer adaylar arasında...

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