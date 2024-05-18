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Spor

Alex de Souza, Süper Lig'e geri döndü! İşte Brezilyalı hocanın portresi...

Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla efsane olduğu Süper Lig'e geri döndü. Brezilyalı hoca, yeni sezonda Antalyspor'un teknik direktörü olacak. İşte Alex de Souza'nın hikayesi...

18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
Alex de Souza, Süper Lig'e geri döndü! İşte Brezilyalı hocanın portresi...
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza Süper Lig'e teknik direktör olarak geri döndü. Brezilyalı hoca, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi, yeni sezon için teknik direktör Alex de Souza ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

46 yaşındaki Alex de Souza, Antalyaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Brezilyalı hoca mesajında, "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için, Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin." ifadelerini kullandı.

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

-Brezilya kariyeri

Futbolculuk kariyerine Brezilya ekiplerinden Coritiba'da başlayan Alex de Souza, 1995 yılında burada A takıma yükseldi. Ardından 1997 yılında Palmeiras'a transfer olan Alex, sırasıyla Flamengo ve Cruzeiro takımlarında top koşturdu.

-Avrupa'ya ilk adım

Ardından Parma'yla Avrupa'nın yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, burada tutunamadı. 8 milyon euro karşılığında transfer olan Alex, 6 ay süren Parma kariyerinde herhangi bir resmî maçta forma giymedi ve 2002 Ocak ayında 4 milyon euro karşılığında Cruzeiro'ya transfer oldu.

-Türkiye kariyeri

Bu döneme kadar inişli çıkışlı performanslar gösteren Alex için dönüm noktası, 2004 yılında transfer olduğu Fenerbahçe oldu. Brezilyalı oyuncu 4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı lacivertlilerde 344 maça çıkan Alex, 171 gol ve 146 asistle kulüp efsaneleri arasına girdi.

2012 yılında Fenerbahçe'ye veda ederek ülkesinin yolunu tutan Alex de Souza, 2015 yılına kadar altyapısından yetiştiği Coritiba'da top koşturdu.

-Teknik direktörlüğe adım

Alex de Souza, profesyonel futbol kariyerini 2015 yılında Coritiba'da noktaladı. Brezilyalı isim, Sao Paulo'nun U20 takımı ile teknik direktörlük kariyerine adım attı. Alex, daha sonra Avai'de teknik direktörlük görevini yürüttü. Son olarak Brezilya 2. Lig ekibi Avai'yi yöneten 46 yaşındaki teknik adam Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmıyordu.

-Yeniden Süper Lig'de

Alex de Souza, Brezilya macerasının ardından teknik direktörlük kariyerinin ilk büyük imzasını Antalyaspor'a attı. Genç antrenör, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de bu kez kendisini teknik adam olarak ispatlamaya çalışacak.

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