Fenerbahçe'den 2012 yılında ayrılan ve 2015'te futbola veda eden Alex de Souza, 2021'de teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

İlk olarak Sao Paulo U20 takımında görev alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerindeki ilk A takım deneyimini Avai'de yaşamıştı. Öte yandan Alex de Souza, Türkiye'ye 12 yıl sonra teknik direktör olarak döndü. 46 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK TRANSFERİ

Bu arada Alex de Souza, Antalyaspor'a ilk transferini de gerçekleştirmek üzere. Paraguay basınından ABC'nin geçtiği habere göre Antalyaspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu transfer ediyor. Haberde oyuncunun bavullarını hazırladığı ve transferin noktalanmasını beklediği vurgulandı.

Paraguay ekiplerinden General Caballero forması giyen Alexander Franco, 2023-24 sezonunda 9 maçta görev aldı.