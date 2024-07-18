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Spor

Alex de Souza'dan atölye ziyareti

Takımı Antalyaspor ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Komplekslerinde kampta bulunan Alex de Souza, Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Alex de Souza'dan atölye ziyareti
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Komplekslerinde kamp yapan Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, "Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" atölyesini gezdi.

Kooperatif başkanı Aysel Özcan, yaptığı açıklamada, Alex de Souza'ya Antalyaspor Burdur'a kampa geldiğinde futbol topu dikip hediye ettiklerini söyledi.

Alex'in bunun üzerine merak edip topun üretildiği atölyeye geldiğini ifade eden Özcan, Alex'e atölyeyi gezdirdiklerini ve futbol topunun yapılışını anlattıklarını dile getirdi.

Alex'in atölyelerini beğendiğini aktaran Özcan, "Alex'e atölyemizde Fransa için yaptığımız bocce toplarını da gösterdik, onları da çok beğendi. Kendisine de bir set hediye ettik. Merak ettiklerini sordu biz de cevapladık. Beğenerek atölyemizden gitti. Biz de çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Atölyede 17 kadının futbol, voleybol, Amerikan futbolu, bocce toplarını hem el hem de makine dikimiyle ürettiklerini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, FIFA standartlarında üretim yapma belgesini de aldıktan sonra bütün kulüplere top verebilmek. Ona da ulaşacağımızdan eminim, başvurumuzu yaptık belgemizi bu yıl sonuna kadar alacağız."

Atölyede çalışan kadınlardan Fatma Yıldırım da ziyaretten memnuniyet duyduklarını, Alex'in "sevecen" biri olduğunu ve imza vererek kendileriyle fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Ziyarette Alex'e, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da eşlik etti.

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