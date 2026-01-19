İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Alex de Souza'dan ayrılık kararı

Operario Ferroviario'da beklentilerin altında kalan sonuçlar sonrası Alex de Souza dönemi sona erdi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
Alex de Souza'dan ayrılık kararı
Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Daha önce Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştıran 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, son olarak ülkesinin Serie B takımlarından Operario Ferroviario'nin başındaydı.

Operario, 2025 Serie B sezonunu 48 puanla 12. basamakta tamamladı. Ancak bu ay başlayan Paranaense Eyalet Ligi'nde işler beklendiği gibi gitmedi. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayarak ligin son sırasına geriledi.

SON MAĞLUBİYET AYRILIĞI GETİRDİ

Operario'nun deplasmanda Sao Joseense'ye 1-0 yenilmesi sonrası yönetim harekete geçti. Yaşanan bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Alex de Souza ile karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılık yaşandığı belirtilirken, yeni teknik direktör arayışlarının başladığı ifade edildi.

ALEX'TEN VEDA MESAJI

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alex de Souza, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübün daha iyi sonuçlar alması ve gelişim sürecini sürdürebilmesi adına destek vermeye devam edeceğim. Bu dönem, çok çalıştığımız, fedakârlık yaptığımız ve öğrendiğimiz aylarla doluydu."

OPERARIO KARNESİ

Alex de Souza, Operario'nun başında toplam 29 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

