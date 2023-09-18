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Spor

Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf! ''İnanılmaz bir kontrat önerdiler''

Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Brezilyalı yıldız sarı lacivertli kulübe transfer ile ilgili 'Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

18 Eylül 2023 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf! ''İnanılmaz bir kontrat önerdiler''
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Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza çarpıcı itiraflarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR KONTRAT ÖNERDİLER"

Brezilya basınından UOL'e açıklamalarda bulunan Alex, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA DEĞMEZDİ"

Fenerbahçe'de oynarken birçok teklif aldığını söyleyen Alex, "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe formasıyla 344 resmi maça çıkan Brezilyalı 10 numara, bu maçlarda 171 gol 146 asistlik performans göstermişti.

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