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Spor

Alex de Souza'nın ekibi Fenerbahçe'den eski takım arkadaşları

Antalyaspor'un başına geçmeye hazırlanan Alex de Souza teknik ekibini Fenerbahçeli eski takım arkadaşlarından oluşturacak. İşte detaylar...

Sabah9 Mayıs 2024 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
Alex de Souza'nın ekibi Fenerbahçe'den eski takım arkadaşları
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Süper Lig'de gelecek sezon Antalyaspor'u çalıştırması beklenen Alex de Souza, yardımcılarını seçti. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, ekibine eski takım arkadaşlarını alacak.

Halen Fenerbahçe, U19 takımını çalıştıran Semih Şentürk'ün yanı sıra sarı-lacivertli takımda en son Jorge Jesus döneminde görev alan Mehmet Aurelio, Alex'le kader birliği yapacak.

Ocak 2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, sırasıyla Soo Paulo U20 ve Avaí FC takımlarında görev yaparken 1.96 ve 1.17 puan ortalaması yakaladı.

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