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Spor

Alex de Souza'nın takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 11:33 - Güncelleme:
Alex de Souza'nın takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesi Alex, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Futbolcular, idmanda koşu, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

YENİ TRANSFERLER ANTRENMANA KATILDI

Antrenmana sözleşmeleri devam eden Veysel Sarı, Güray Vural, Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Amar, Mert Yılmaz, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Erdal Rakip ve Safuri ile ön sözleşme imzalanan yeni transferler Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile orta saha oyuncusu Soner Dikmen de katıldı.

Akdeniz ekibinde özel sebebi nedeniyle teknik direktör Alex de Souza'dan izin alan Sam Larsson, sakatlığı bulunan Bünyamin Balcı ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kampında bulunan Emre Uzun, antrenmanda yer almadı.

Antalyaspor'un, bugün Burdur'a giderek 17 Temmuz'a kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde, 20-30 Temmuz tarihlerinde ise Erzurum'da kamp yapacağı belirtildi.

Kamplar süresince 5 hazırlık maçı oynanmasının planlandığı öğrenildi.

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