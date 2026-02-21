İSTANBUL 16°C / 6°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Alex de Souza'nın yeni adresi açıklandı

Brezilya 2. Lig ekiplerinden Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'nın getirildiğini duyurdu.

21 Şubat 2026 Cumartesi 17:26
Alex de Souza'nın yeni adresi açıklandı
ABONE OL

Brezilya 2. Lig temsilcisi Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'nın getirildiğini açıkladı.

Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla efsaneleşen Alex, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine takımın başına geçti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Athletic, Alex'in teknik adamlık kariyerindeki beşinci adresi oldu. Daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR'yi çalıştıran Brezilyalı teknik adam, Operário'dan ocak ayında ayrılmıştı.

Operario'da yedi ay görev yapan Alex, 30 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

