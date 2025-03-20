Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine nokta koyarak Coritiba'da futbol direktörlüğü görevine getirildi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex, bundan sonra kulüp yönetiminde aktif bir rol üstlenecek.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak yeni bir yol çizen Alex de Souza, Coritiba'nın futbol yapılanmasında liderlik yapacak bir figür olarak göreve başladı. Kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp'un temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası Alex'in yeni pozisyonu resmen açıklandı.

OYUNCULARA DAHA YAKIN BİR MENTÖR OLMAK İSTİYOR

47 yaşındaki futbol adamı, Coritiba'nın futbol bilgisi ve liderlik eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Oyunculara daha yakın bir mentor olmak isteyen Alex, teknik direktörlük yerine kulüp yönetimi tarafında aktif bir rol üstlenme kararı aldı.