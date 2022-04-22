Alex de Souza'nun tahtını yıktı! Fenerbahçeli yıldızdan büyük başarı

Alex de Souza, şimdiye kadar sarı-lacivertlilerde bir sezonda en çok hat-trick yapan isimdi. Ancak Serdar Dursun deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı da hat-trick yaparak Alex de Souza'nın başarısına ortak oldu.

ALEX DE SOUZA'DAN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla 2010-2011 sezonunda 3 maçta da hat-trick yaparak bir sezonda en çok hat-trick yapan oyuncu olmuştu. Serdar Dursun ise bu rekoru yeniledi. Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Serdar Dursun 3 gol attı. Bu sezon 3. kez bir maçta hat-trick yapan 30 yaşındaki golcü, Alex'in rekorunu yakaladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulundu.