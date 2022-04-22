Alex de Souza'nun tahtını yıktı! Fenerbahçeli yıldızdan büyük başarı

Alex de Souza, şimdiye kadar sarı-lacivertlilerde bir sezonda en çok hat-trick yapan isimdi. Ancak Serdar Dursun deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı da hat-trick yaparak Alex de Souza'nın başarısına ortak oldu.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla 2010-2011 sezonunda 3 maçta da hat-trick yaparak bir sezonda en çok hat-trick yapan oyuncu olmuştu. Serdar Dursun ise bu rekoru yeniledi. Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Serdar Dursun 3 gol attı. Bu sezon 3. kez bir maçta hat-trick yapan 30 yaşındaki golcü, Alex'in rekorunu yakaladı.
Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulundu.