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Spor

Alex de Souza'yı 5 ayda gönderdiler

Sao Paulo U20 takımında 1.5 sene çalışan ve ardından Brezilya Serie B takımı Avai FC ile anlaşan Alex de Souza, 1 Ocak 2023'te başladığı görevinden 5 ayda ayrıldı.

4 Mayıs 2023 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Alex de Souza'yı 5 ayda gönderdiler
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Alex de Souza'nın ilk 'a takım' teknik direktörlük macerası mutsuz bitti.

Sao Paulo U20 takımında 1.5 sene çalışan ve ardından Brezilya Serie B takımı Avai FC ile anlaşan Alex de Souza, 1 Ocak 2023'te başladığı görevinden 5 ayda ayrıldı.

Avai'den yapılan açıklamada, "Avai Futbol Kulübü, Alex de Souza'nın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını bildirir. Bu karar, karşılıklı anlaşma sonucu verilmiştir. Alex ile birlikte yardımcıları Oliveira ve Cavalcanti de kulüpten ayrılmıştır. Kulüp olarak Alex'e yeni maceralarında başarılar diliyoruz." denildi.

SERIE B'DE KÖTÜ SONUÇLAR

Alex, Avai ile çıktığı 18 maçta 6 kez kazandı ve 9 kez yenildi.

Brezilya Serie B'nin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Alex, 4 maçta 3 puan alarak 20 takımlı ligde 16. sıraya indi.

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