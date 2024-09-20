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Spor

Alex Ferguson: 11 yıldır emekliyim bazen teknik direktörlüğü özlüyorum

İngiliz ekibi Manchester United ile sayısız başarıya imza atan Sir Alex Ferguson emeklilik kararı aldıktan sonra teknik direktörlüğü özlediğini söyledi.

20 Eylül 2024 Cuma 15:07 - Güncelleme:
Alex Ferguson: 11 yıldır emekliyim bazen teknik direktörlüğü özlüyorum
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la sayısızı başarıya imza atan Alex Ferguson, emeklilik kararı aldıktan sonra ara sıra teknik direktörlüğü özlediğini belirtti.

BBC'de katıldığı bir yayında emeklilik dönemini değerlendiren Ferguson, "11 yıldır emekliyim, dolayısıyla uyum sağlamanın bir yolunu buluyorsunuz. Evet, bazen teknik direktörlüğü özlüyorum." dedi.

Ferguson sözlerine şöyle devam etti, "Sanırım emekli olduktan sonraki ilk yıl Avrupa'da maçlara gidiyordum. Eşime 'İşte özlediğim şey bu' dedim. Büyük maçlar, Avrupa maçları. Bu yüzden Avrupa'daki finallerin çoğuna gittim çünkü ilişki kurabileceğim, her gün yapmak isteyeceğim bir şey buldum. Bunlar Manchester United'ın içinde olması gereken büyük olaylar."

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