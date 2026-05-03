İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...
Spor

Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...

Manchester United'ın efsane ismi Alex Ferguson'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Manchester United kulüp yetkilileri kısa süre içinde durumunun iyi olacağına ve 84 yaşındaki ismin eve geçeceğine dair iyimser.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 17:40 - Güncelleme:
Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...
ABONE OL

İskoç teknik adam Alex Ferguson, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Manchester United-Liverpool maçı öncesinde hastaneye kaldırıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson, maçtan önce rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

84 yaşındaki Ferguson'un durumunun kritik olmadığı, kontrollerin ardından evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.

Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.