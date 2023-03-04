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Spor

Alex Iwobi Fenerbahçe'ye mi? Hocası resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin Alex Iwobi'yi Everton'dan kiralayacağı ileri sürüldü. Everton teknik direktörü Sean Dyche, Alex Iwobi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

Star Gazetesi4 Mart 2023 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Alex Iwobi Fenerbahçe'ye mi? Hocası resmen açıkladı
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Fenerbahçe'nin Everton'un Nijeryalı 10 numarası Alex Iwobi'yi kadrosuna katacağı iddialarına İngiliz takımının teknik direktörü Sean Dyche'den cevap geldi.

SEAN DYCHE'DAN ALEX IWOBI AÇIKLAMASI

Premier Lig'in 26. haftasında yarın Nottingham Forest'a konuk olacakları maçla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Everton'ın çalıştırıcısı Sean Dyche, Iwobi'nin sarı lacivertli kulüple anlaştığı spekülasyonlarını yalanladı.

ALEX IWOBI'NİN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Nijeryalı futbolcunun Everton'da mutsuz olduğu ve kulübünden ayrılmak istediği iddia edilmiş, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'de yarın sona erecek ara transfer dönemi bitmeden kiralık olarak kadrosuna katacağı ileri sürülmüştü.

"IWOBI OLDUKÇA MUTLU GÖRÜNÜYOR"

Iwobi'nin mutsuz olduğu iddiasıyla ilgili görüşü sorulan Dyche, "Bugün onu gördüm ve şu anda oldukça mutlu görünüyor. Bu yüzden sadece gözlerimin gördüğüne ve hislerimin bana söylediğine inanabilirim" cevabını verdi.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAĞINI İHTİMAL VERMİYORUM"

İngiliz teknik adam, Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'ye gitme olasılığı hakkında ise "İhtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

28 MAÇTA 1 GOL, 8 ASİST

2019 yılında Arsenal'dan Everton'a transfer olan Alex Iwobi'nin sözleşmesi 2024 Haziranı'nda sona erecek. Bu sezon takımıyla 28 resmi maça çıkan Iwobi 1 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi

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