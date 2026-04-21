  • Alex İwobi'den Victor Osimhen itirafı! ''Kazanmak için her şeyi yapar''
Spor

Alex İwobi'den Victor Osimhen itirafı! ''Kazanmak için her şeyi yapar''

Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı golcünün hafta sonu oynanacak dev derbide sahada olması bekleniyor. Fulham'ın yıldızı Alex İwobi, milli takım arkadaşını özel kılan şeyi ilk kez bu kadar detaylı anlattı ve onun kazanma tutkusunun sınır tanımadığını vurguladı. İşte detaylar...

AKŞAM21 Nisan 2026 Salı 09:28
Alex İwobi'den Victor Osimhen itirafı! ''Kazanmak için her şeyi yapar''
Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı forma altında gösterdiği harika performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı forvetin hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Fulham'da forma giyen Alex İwobi, Nijerya milli takımından arkadaşı olan Osimhen'i özel kılan şeyin ne olduğunu açıkladı: "Her zaman kazanmak ister ve bu zihniyet gerçekten çılgınca. Bazen bu arzu o kadar aşırıya kaçar ki; antrenmanda bile sadece kazanmış olduğundan emin olmak için her türlü mücadeleye girer.

EN KORKULAN FORVETLERDEN

Hatta bazen kazanmak adına hile yapar. İşin ilginç tarafı, hile yaptığının ve bunun fark edildiğinin bilincindedir. Ama o zihniyet o kadar baskındır ki kazanmak için bunu yapmaya devam eder. Sakin ve soğukkanlı bir adam olmasına rağmen antrenmanlarda sürekli sakatlanır. Çünkü kendisi bacağını veya kafasını, normalde sokmaması gereken tehlikeli yerlere sokar. Onun lügatinde geri adım atmak yok. Onun şu an dünyanın en korkulan forvetlerinden biri olması ve bulunduğu zirve noktası benim için kesinlikle sürpriz değil. Ben şaşırmıyorum.

KENDİ BAŞINA POZİSYON BULUR

Karşısındaki ismin büyüklüğü onun için hiçbir şey ifade etmez. Dünyanın en iyi stoperi Virgil van Dijk ile oynasa da, amatör ligden bir oyuncuyla karşılaşsa da aynı sertlikle mücadele eder. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir devler arenasına, sanki mahallede kardeşleriyle maç yapıyormuş gibi bir rahatlık ve savaşçılıkla çıkar. Bazı eleştirmenler onun henüz tam olgunlaşmadığını veya teknik olarak biraz 'ham' olduğunu düşünebilir. Ancak Victor Osimhen'in farkı şurada; sadece sıkı çalışmasıyla ve bitmek bilmeyen koşularıyla, kimseden yardım almadan bir maçta kendi başına beş gol şansı yaratabilir."

