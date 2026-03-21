  • ''Alex, Mesut, Modric...'' Arda Güler'den idol açıklaması!
''Alex, Mesut, Modric...'' Arda Güler'den idol açıklaması!

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, kulübün resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Alex de Souza, Mesut Özil ve Luka Modric'in örnek aldığı futbolcular olduğunu söyledi.

21 Mart 2026 Cumartesi 01:20
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi YouTube kanalına konuşan Arda Güler, 70 metreden attığı gole de değindi.

Milli yıldız, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içerisinde bir an gelişti. Uzaktan böyle bir gol attım" dedi.

"İDOLÜM ALEX DE SOUZA"

Arda Güler, "Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric'i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular" ifadelerini kullandı.

"MAÇ ÖNCESİ DUA EDİYORUM"

"Maç öncesinde bir ritüelin var mı?" sorusunu yanıtlayan Arda, "Dua ediyorum. Sahaya ilk önce sağ ayağımla çıkmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

