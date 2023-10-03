Alex-Oxlade Chamberlain: Beni heyecanlandırıyor

Beşiktaşlı Alex-Oxlade Chamberlain, kulüp YouTube kanalına konuştu. İngiliz yıldız, "Sanırım buraya hızlı adapte oldum, evde olmaktan pek de farklı değil. Yemekler harika. Takım arkadaşlarım buraya adaptasyonumu kolaylaştırıyor. Hepsi harika insanlar. Her anından keyif alıyorum ve kendimi buraya alışmış hissediyorum." dedi.

'FARKLI FİKİRLERİ VAR'

"Peki ya Şenol Güneş?"

Onunla yeni bir başlangıç yapabildiğim için çok mutluyum. Farklı fikirleri var ve bu fikirleri daha önce beraber çalıştığım teknik direktörlerde de görmüştüm. Dil farklılığı beni korkutmuştu ama aslında onun benden ve takımdan ne istediğini anlamak hiç de zor değil. Bir bakıma gelişmeye devam ettiğimi ve beni buraya getirdiği için bana olan inancının karşılığını verebileceğimi görmek beni heyecanlandırıyor. Bizden ne istediği ve bunun için ne anlama geldiğini çok net ifade ediyor. Oyuncular olarak hırsımızı sahaya hırsımızı koyup yapabileceğimiz her şeyi yaparak bunun karşılığını vermemiz gerekiyor. Her şey iyi gidiyor. Yeni direktörle ve yeni fikirlerle başlangıç yapmak güzel bir şey.

'BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

'Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ın ve diğer teknik ekip üyelerinin yeni fikirlerini dinlemek ve yeni bir şeyler öğrenmek beni heyecanlandırıyor. Umarım bunu yapmaya devam ederim.'

SEZON İSTATİSTİĞİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 karşılaşmaya çıkan Alex Oxlade Chamberlain, 1 gollük performans sergiledi.