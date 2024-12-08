Alex Oxlade Chamberlain'den 13 yıl sonra bir ilk!

Giovanni van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade Chamberlain, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılıp takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu.

İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez geçen hafta oynanan Hatayspor maçının son 12 dakikasında görev almış ve siyah beyazlı takımın hücumdaki etkisini artırmıştı.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında ise 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Chamberlain, 3 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'a derbi zaferini getiren isim oldu.

Bu arada Alex Oxlade Chamberlain, 13 yıl sonra Fenerbahçe'ye iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

Siyah beyazlı takımda, kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı ceza sahası dışından fileleri havalandıran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'de oynanan müsabaka 2-2 berabere sona ermişti.