İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2326
  • EURO
    35,1084
  • ALTIN
    2270.31
  • BIST100
    8791.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş taraftarını sevindiren haber
Spor

Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş taraftarını sevindiren haber

Beşiktaş'ta yaklaşık 3 aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain geri dönmeye hazırlanıyor.

27 Mart 2024 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş taraftarını sevindiren haber
ABONE OL

Beşiktaş'ın evinde oynadığı Alanyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Alex Oxlade-Chamberlain'in geri dönüş tarihi belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre bireysel çalışmalara başlayan Alex Oxlade-Chamberlain'in, nisan ayı sonunda forma giymeye hazır olacağı söylendi.

Alex Oxlade-Chamberlain'in, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede olacağı, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Alex Oxlade-Chamberlain
  • beşikrtaş
  • sakatlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.