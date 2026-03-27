Alex Oxlade-Chamberlain'den Mikel Arteta açıklaması

Celtic forması giyen ve 2023-2025 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Alex Oxlade-Chamberlain, Mikel Arteta'nın henüz aktif futbolculuk döneminde bile teknik direktörlük özelliklerini ortaya koyduğunu dile getirdi.

"GERÇEK PATRONUMUZ OLURDU"

İngiliz futbolcu, katıldığı bir podcast yayınında 2011-2016 yılları arasında birlikte görev yaptığı Arteta hakkında şunları söyledi:

"Bizim hocamız elbette Arsene Wenger idi. Ancak Manchester City gibi büyük rakiplerle oynayacağımız zaman Mikel bizim gerçek patronumuz olurdu. Rakibin kornerde ne yapacağını bilmek istiyorduk ve Mikel bir oyuncu olmasına rağmen bizi buna zorladı. Ekipçe maçlardan önce yaptığımız taktik toplantılarını o başlattı."

"ANTRENMANDA GÖRDÜĞÜM DETAY SEVİYESİ İNANILMAZDI"

2024-2025 sezonunun ardından siyah-beyazlı ekipten ayrılan Chamberlain, bir süre Arsenal altyapısıyla antrenmanlara katıldı. Bu süreçte İspanyol teknik adamın çalışma metodunu yakından gözlemleyen deneyimli oyuncu, antrenmanlardaki detaycılığa dikkat çekti ve şunları ifade etti:

"Arsenal antrenmanlarında gördüğüm detay seviyesi inanılmazdı. Tamamen Pep Guardiola'nın takımlarının işleyişini andırıyor. Her ayrıntı üzerinde o kadar duruyor ki, bu gerçekten göz açıcı bir deneyimdi. Mikel, futbolcuyken bile bu detaylardan ortalama bir oyuncudan çok daha fazla gurur duyardı."