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Spor

Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip var

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ama yaşadığı sakatlıklardan bir türlü beli doğrulmayan Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip çıktı.

24 Nisan 2024 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip var
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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'e sürpriz bir talip çıktı.

ÜLKESİNDEN TALİBİ VAR

Siyah-Beyazlı ekibe sezon başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği kadar verimli olamayan Oxlade-Chamberlain'e, Southampton talip oldu.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle umduğunu bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'in tekrardan ülkesinde top oynamak istemesinden dolayı bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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