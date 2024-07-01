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Spor

Alex Pritchard, Sivasspor için geldi

Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Sivas'a geldi.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Alex Pritchard, Sivasspor için geldi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulübün prensipte anlaştığı İngiliz futbolcu Alex Pritchard, bugün Sivas'a geldi. Menajeri ile birlikte Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapan 31 yaşındaki futbolcuyu, Sivasspor Kulübü'nden Sportif Direktör Oray Baykal karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pritchard, "Dün Gökhan Bey ile de görüştüm. Benim için yeni bir macera olacak. Çok heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Bir grup kırmızı-beyazlı taraftar da futbolcuyla fotoğraf çektirdi. Alex, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Alex Pritchard, bugün kendisini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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