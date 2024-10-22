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Spor

Alex Pritchard'dan Sivasspor'a kötü haber

Sivasspor'un ile ile oynadığı maçta sakatlanan kırmızı beyazlıların İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ın arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

DHA22 Ekim 2024 Salı 16:28 - Güncelleme:
Alex Pritchard'dan Sivasspor'a kötü haber
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Sivasspor'da, Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Sivasspor'un sezon başında İngiltere'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüpten alınan bilgilere göre Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Pritchard'ın, yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Alex'in bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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