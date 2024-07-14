Alex Sandro için Türkiye iddiası

Juventus ile sözleşmesi sona eren Alex Sandro, eski takımı Porto'ya geri dönmek istiyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 33 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Sao Paulo istiyor ancak Sandro henüz ülkesine geri dönmek istemiyor.

Alex Sandro'nun eski kulübü Porto'ya geri dönmek istediği ve Portekiz temsilcisine yakın isimlerle temasın olduğu belirtildi. Porto'nun ise Sandro'ya henüz resmi bir teklifinin bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan Sandro'nun temsilcisinin Porto ile birlikte Türkiye'den de bir kulüple görüştüğü öne sürüldü. Türkiye'den görüşülen takıma dair ise bilgi verilmedi.

Juventus'ta geçen sezon 18 maçta süre bulan 33 yaşındaki Alex Sandro, 1 kez gol sevinci yaşadı.