10 Nisan 2020 Cuma 19:42 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 19:42

Alex de Souza, Fox Brasil Radio'da katıldığı programda "Oynadığın en iyi takım? sorusuna 2003 yılındaki Cruzeiro olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

1999 döneminde Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe'de Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek oynadığımız sezonki takım da çok güçlüydü ama tek bir takım seçmem gerekirse 2003'teki Cruzeiro olur. Bunun sebebi futbol tarzımı belirlemem ama Luxemburgo'nun felsefesi oldu. Cruzeiro o dönem tam bir takımdı. Luxemburgo önce ikinci, sonra üçüncü kupayı istedi. Bu felsefe doğrultusunda futbolu anlama ve oynama yöntemim, benimsemem gelişti. Luxemburgo'nun o dönem varlığı çok önemliydi.

2003 CRUZEIRO DÖNEMİNDE ALEX

Alex de Souza 2003 yılında Cruzeiro formasıyla oynadığı 69 maçta 39 gol attı ve 39 asist yaptı. Bu yıl 3 hattrick yapan Alex de Souza, aynı zamanda Mineiro Eyalet Ligi, Brezilya Serie A ve Brezilya Kupası şampiyonluğu yaşadı.