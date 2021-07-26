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Spor

Alex Teixeira, Beşiktaş'ı aradı ve fiyatında indirime gitti

Arap Yarımadası takımlarından istediği transfer teklifini alamayan Alex Teixeira rotasını yeniden Beşiktaş'a çevirdi. Brezilyalı yıldız, Emre Kocadağ'ı arayarak fiyatından indirime gitmeye hazır olduğunu iletti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:31 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:31
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Beşiktaş'ın gündemindeki yer alan Alex Teixeira'ya ilk ve en yüksek teklifi veren kulüp olan Sharjah'ın, Mangola'yı alarak transferi kapattığı, El Hilal'in ise Brezilyalı futbolcuya artık ilgi göstermediği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun da Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ'ı arayarak daha önce imza parası olarak istediği 3 milyon euroyu 1,5 milyon euroya düşürmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

Siyah beyazlılarda, Alex Teixeira transferinin olumlu ya da olumsuz anlamda bu hafta noktalanması bekleniyor.

Hürriyet

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