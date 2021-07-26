26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:31 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:31

Beşiktaş'ın gündemindeki yer alan Alex Teixeira'ya ilk ve en yüksek teklifi veren kulüp olan Sharjah'ın, Mangola'yı alarak transferi kapattığı, El Hilal'in ise Brezilyalı futbolcuya artık ilgi göstermediği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun da Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ'ı arayarak daha önce imza parası olarak istediği 3 milyon euroyu 1,5 milyon euroya düşürmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

Siyah beyazlılarda, Alex Teixeira transferinin olumlu ya da olumsuz anlamda bu hafta noktalanması bekleniyor.

Hürriyet