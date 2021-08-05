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Spor

Alex Teixeira Beşiktaş'ı resmen açıkladı

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Alex Teixeira, sosyal medya hesabından siyah beyaz formalı fotoğrafını paylaştı.

5 Ağustos 2021 Perşembe 17:08 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 17:08
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın menajeri Junior Mendonza, sosyal medya hesabından "Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımında bulundu ve Kartal ve Türk bayrağı emojilerini paylaştı. Mendonza'nın bu paylaşımını daha sonra Alex Teixeira'da kendi hesabından yayınlandı.

Teixeira daha sonra bir hamle daha yaptı ve bir taraftarın kendisi için hazırladığı Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Brezilyalı futbolcunun sesli olarak yaptığı gönderide Beşiktaş marşının çalması da dikkat çekti.

Star.com.tr

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