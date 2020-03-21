Alex Telles karantina günlerini anlattı: ''7 gündür evdeyim''

21 Mart 2020 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 00:52

Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, karantinada geçen günlerini ve evde kaldığı dönemdeki çalışmalarını anlattı.

Esporte Interativo'ya konuşan Telles açıklamasında futbol için en zorlu savaşın içinde olduklarını söyleyerek, "Porto kulübü karantinayı ilk uygulayan kulüplerden biriydi. Kolay değil, virüs bir çok can alıyor. Tek çaremiz kurallara uymak. Yapabileceğimiz tek şey bu. 7 gündür evdeyim ve kolay olmadığını itiraf etmeliyim" ifadelerini kullandı.

ÇOK ÇALIŞIYORUM



Üç günde bir kulüpten idman programı aldıklarını söyleyen Telles, "Kulüpten evimize koşu bandı, bisiklet, ağırlıklar ve toplar geldi. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. Spor salonundaki rahatlık evimizde var. Kulüp personeli tarafından çok iyi organize olmuş durumdayız." sözlerini kullandı.

Liglere ara verilmeden önce çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Telles, "Döndüğümde güven kaybı yaşamamak için çok çalışıyorum. İyi zamanlarımı unutmadan çalışıyorum. Şimdi hayatımızın en önemli oyununun içindeyiz ve bence normale döneceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.