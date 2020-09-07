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Spor

Alex Telles, Manchester United yolunda

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Porto'nun sol beki Alex Telles Premier Lig takımlarından Manchester United yolunda. Oyuncunun menajeri transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti.

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:14 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 19:15
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Kariyerini Porto'da sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Manchster United yolunda...

Mirror'un haberine göre; Telles'in menajeri transfer görüşmeleri için İngiltere'ye uçtu.

Kadrodaki isimlerden hem Luke Shaw hem de Brandon Williams'ın sakat olması nedeniyle sol bek mevkisinde transfere kesin gözüyle bakılıyor.

27 yaşındaki sol bekin Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi, Haziran 2021'de sona eriyor. Bu nedenle bu transferin, ödemede aşırıya kaçmak istemeyen Mancheter United'a cazip geldiği belirtiliyor.

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