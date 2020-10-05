Alex Telles Manchester United'da

05 Ekim 2020 Pazartesi 20:11 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 20:11

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu.

27 yaşındaki sol bek, Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO

Brezilyalı sol bekin transferinin ardından Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.

Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.