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Spor

Alex Telles'ten Ronaldo itirafı!

Al-Nassr'dan ayrıldıktan sonra Botafogo'ya imza atan Alex Telles, Arabistan'a transfer süreci hakkında bilinmeyen bir detayı açıkladı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Alex Telles'ten Ronaldo itirafı!
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Al-Nassr'dan ayrıldıktan sonra Botafogo'ya imza atan Alex Telles, Arabistan'a transfer süreci ve Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalar yaptı.

Alex Telles yaptığı açıklamada, "Al-Nassr ile görüşürken Cristiano Ronaldo beni aradı. Bana 'buraya gel ve buranın keyfini çıkar. Ülke futbol olarak gelişiyor' dedi. Eğer Ronaldo sizi bir yere davet ediyorsa oraya gittiğinizde elinizden geleni yapmanız gerekiyor." ifadelerini kulllandı.

"Luis Castro'nun Al-Nassr Teknik Direktörü olmasında Ronaldo'nun etkisi oldu mu?" sorusuna Telles, "Ronaldo, imajı ve başarılarından dolayı her türlü güce sahip. Her yerde en iyi olanı görmek istiyor." şeklinde görüş belirtti.

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