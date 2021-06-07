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Spor

Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroda

İngiltere Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:28
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.

İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.

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