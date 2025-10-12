Alexander Dimitrov: Türkler haklı bir galibiyet elde etti

Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Dimitrov, ay-yıldızlı ekibin üstün bir oyun sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye çok iyi oynadı, hücumda da çok etkili oldular. Maçın kırılma anı, kendi kalemize attığımız golden sonra psikolojik olarak oyundan düşmemizdi. Bunu kaldıramadık." ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nın galibiyeti hak ettiğini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Türk tarafı çok daha güçlüydü ve haklı bir galibiyet elde etti." sözleriyle rakibini tebrik etti.