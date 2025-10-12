İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Alexander Dimitrov: Türkler haklı bir galibiyet elde etti

Bulgaristan Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 09:39 - Güncelleme:
Alexander Dimitrov: Türkler haklı bir galibiyet elde etti
Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Dimitrov, ay-yıldızlı ekibin üstün bir oyun sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye çok iyi oynadı, hücumda da çok etkili oldular. Maçın kırılma anı, kendi kalemize attığımız golden sonra psikolojik olarak oyundan düşmemizdi. Bunu kaldıramadık." ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nın galibiyeti hak ettiğini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Türk tarafı çok daha güçlüydü ve haklı bir galibiyet elde etti." sözleriyle rakibini tebrik etti.

