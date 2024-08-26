Alexander Djiku: Gerçek Fenerbahçe bu

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Alexander Djiku, Rizespor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Alexander Djiku yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe camiasına ve Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. İyi bir maç çıkardık. Hem ofansif hem de defansif anlamda iyi oynadık. Gerçek Fenerbahçe'yi gösterdik. Hem gol yemedik hem de çok fazla gol attık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Başarılı stoper, "Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de analizimizi yapmıştık. Rizespor taraftaları da takımlarını iyi itti. Biz golü erken bulunca maçın çözülmesini sağladık." diye konuştu.