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Spor

Alexander Djiku, Fenerbahçe'de golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golü Başakşehir'e karşı kaydetti.

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 22:09 - Güncelleme:
Alexander Djiku, Fenerbahçe'de golle tanıştı
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü 5. dakikada defans oyuncusu Alexander Djiku kaydetti. Sezon başında Fransa'nın Strasbourg takımından transfer edilen Ganalı oyuncu sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5'i ilk 11, 6 maçta mücadele ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 maçta forma giydi.

Başakşehir'e karşı 11'de sahaya çıkan Djiku, 73. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.

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