Alexander Djiku, Fenerbahçe'de golle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü 5. dakikada defans oyuncusu Alexander Djiku kaydetti. Sezon başında Fransa'nın Strasbourg takımından transfer edilen Ganalı oyuncu sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5'i ilk 11, 6 maçta mücadele ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 maçta forma giydi.

Başakşehir'e karşı 11'de sahaya çıkan Djiku, 73. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.