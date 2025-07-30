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Spor

Alexander Djiku: İyi bir sezon öncesi geçirdik

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Lazio ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 23:32 - Güncelleme:
Alexander Djiku: İyi bir sezon öncesi geçirdik
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Son hazırlık maçında Lazio karşısında 1-0 galip gelen Fenerbahçe'de Alexander Djiku maç sonu açıklamalarında bulundu.

Hazırlık kampının iyi geçtiğini belirten Djiku, "Genel anlamda iyi bir sezon öncesi geçirdik. Son hazırlık maçımızı oynadık. Özgüven kazanmak açısından iyi bir galibiyetti. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Önemli olan maçı domine edebilmekti. Neticeden mutluyum"

Ganalı oyuncu, defansif anlamda güçlü olduklarını dile getirerek, "Hocamızın bizden istediği şey, önde baskı yapmamız. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Rakibe de çok fırsat vermedik. Defansif anlamda güçlüydük." açıklamalarında bulundu.

30 yaşındaki stoper oyuncusu karşılaşmanın 83. dakikasında Archie Brown yerine oyuna dahil oldu.

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