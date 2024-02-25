Alexander Djiku: Takıma 'Hiçbir şey bitmedi' dedim

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Djiku, "Bugün gerçekten zorlu bir maçtı. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Sonuna kadar mücadele ettik, sonuna kadar savaştık. Taraftarlarımız sayesinde kazandık. Maçın başından sonuna kadar bize yardım ettiler. İlk yarı özelinde hareketlilik anlamında eksiydik. Daha hareketli olmamız gerekiyordu. Biraz fazla uzun top oynadı ilk yarıda. İkinci yarıda daha iyi oynadık, daha iyi oyun kurduk. İyi fırsatlar yakaladık. Yediğimiz bir gol var, duran toptan gol yememeliydik. Güçlü ve dirençli bir mantalite gösterdik, kazanmayı bildik." dedi.

"TAKIMA 'HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ' DEDİM

1-0 geriye düşmelerinin ardından takım arkadaşları ile arasında geçen diyalogu açıklayan Djiku, "Ben kararlı biriyim. Futbolu böyle oynarım. Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmem. Gol yediğimizde takım arkadaşlarıma, 'Maç 90 dakika, hiçbir şey bitmedi, maçı çevirebiliriz' dedim. Biz zaten bu maçı döndürebilecek kaliteye sahibiz, bunu biliyordum. Diğer maçlarda ilk golü yemememiz gerekiyor. Mental anlamda güçlüyüz. Bugün bunu sergiledik. Bu da maçı döndürmemiz açısından önemli bir etken oldu." sözlerini sarf etti.