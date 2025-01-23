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Spor

Alexander Djiku: Yusuf beni şaşırtmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Ganalı stoper Alexander Djiku, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 23:52 - Güncelleme:
Alexander Djiku: Yusuf beni şaşırtmadı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertliler'in Ganalı stoperi Alexander Djiku, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"RAKİBE ÇOK FAZLA ŞANS VERMEDİK"

"Sözlerime Bolu'da yaşanan durumla ilgili başlamak istiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, aileleri sabır diliyorum."diyerek sözlerine başlayan Djiku, "Hücumda kuvvetli bir takıma karşı oynadık. İyi bir şekilde savunma yapmamız gerekiyordu. Geride 3 stoper ile oynadık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibe çok fazla şans vermedik. Fırsatlar da yakaladık. Amacımız bir sonraki maçta gruptan çıkmak olacak." dedi.

"TRANSFERLERDEN MUTLUYUM"

Takıma katılan Diego Carlos ve Milan Skriniar için konuşan Djiku, "Açıkçası bu transferlerden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Defansta eksikliklerimiz vardı. Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıkları var. 2 oyuncunun gelmesinden dolayı mutluyum. Tecrübeli oyuncular. Bizlere kalite katacaklardır." ifadelerini kullandı.

"YUSUF BENİ ŞAŞIRTMADI"

Genç takım arkadaşı Yusuf Akçiçek ile ilgili de konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kendisini tebrik ediyorum. İdmanda da yüzde yüz performans gösteriyor. Bugünkü performansı beni şaşırtmadı." sözlerini de sarf etti.

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